Il prossimo 30 aprile il veliero “Amerigo Vespucci”, la nave scuola della marina militare, getterà l’ancora a Porto Empedocle (Agrigento) per omaggiare l’evento Agrigento capitale Italiana della cultura 2025. “Attendiamo con entusiasmo l’arrivo della nave, si tratta di un’occasione di orgoglio per l’intera comunità, a conferma del prestigio di Agrigento e di tutta la provincia – dice il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché – ringrazio il ministro della Difesa, Guido Crosetto, l’ammiraglio Enrico Credendino e il generale Luciano Antonio Portolano per aver accolto la mia richiesta”.

Reduce dal giro del mondo iniziato nel luglio 2023, il prossimo 1° marzo il veliero farà ritorno in Italia e il primo porto ad accogliere la nave scuola della Marina Militare in tutto il suo splendore sarà Trieste. “Scortata” dalle Frecce Tricolori, il veliero ormeggerà in piazza Unità, accompagnato da una speciale edizione della Barcolana: un evento straordinario per omaggiare la nave più bella al mondo dopo oltre 43 mila miglia di navigazione lungo tutti i continenti. Poi ad aprile farà rotta verso il Sud, raggiungendo Porto Empedocle.

AUTORE. Redazione