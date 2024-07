Un velivolo che vola a bassa quota nel mare antistante Triscina di Selinunte, sotto gli occhi di centinaia di bagnanti sulla spiaggia che si trovavano sulla spiaggia. È successo ieri – domenica – nelle acque vicino la costa della frazione balneare e qualcuno ha fatto video e foto. In questo che pubblichiamo si vede il piccolo aereo volare a bassa quota anche su alcune barche che si trovavano in acqua. Nel video si vede pure che il velivolo pratica qualche evoluzione a poche centinaia di metri dalla spiaggia e in una zona di mare dove c’erano imbarcazioni. Naturalmente quanto è avvenuto non è passato inosservato agli occhi dei bagnanti che sono rimasti a guardare con tanto stupore, sino a quando il piccolo velivolo non si è allontanato, lasciando la zona di mare.

