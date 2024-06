Un vasto incendio si è sviluppato in un terreno incolto che si trova proprio all’ingresso di Campobello di Mazara, in contrada Magaggiaro. Le fiamme – con molta probabilità appiccate dall’uomo – hanno interessato una vasta area che si trova proprio a confine tra i territori di Campobello di Mazara e Castelvetrano. A fuoco è andato anche un cumulo di tronchi d’albero che erano stati ammassati per essere portati via. Le fiamme hanno messo a rischio anche pali e fili delle condotte elettriche e telefoniche. Il fronte del fuoco si è avvicinato anche ad alcune fabbriche che si trovano in zona. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano.

AUTORE. Redazione