L’avvocato partannese Valentina Blunda, presidente della cooperativa “Sicily food Belìce valley” di Castelvetrano entra nel nel board di presidenza di Legacoop Sicilia. Insieme alla Blunda entra anche Teresa Saitta, presidente della cooperativa “Narciso” di Catania. «I nuovi ingressi rappresentano un ampio spettro di competenze e settori, tra cui innovazione sociale, agroalimentare e cultura», spiegano da Legacoop. La notizia è stata annunciata durante la seduta di approvazione del bilancio 2024: uno strumento finanziario solido e in crescita che conferma la stabilità economica dell’organizzazione e la forza di una rete che riunisce oltre 1.200 cooperative e oltre 70 mila soci in tutta l’isola, con un fatturato complessivo che supera i due miliardi di euro.

Presidente è stato riconfermato presidente Filippo Parrino, mentre Masino Lombardo lo affiancherà come vice presidente vicario. «Il rinnovo della presidenza e l’ingresso di nuovi membri nella nostra giunta segna un’importante fase di evoluzione per Legacoop Sicilia – dice il presidente Filippo Parrino – siamo pronti ad affrontare le sfide del futuro con determinazione, puntando su innovazione, inclusione sociale e crescita economica. I dati positivi dei bilanci approvati sono il frutto del lavoro collettivo di tutte le cooperative siciliane, che continuano a rappresentare un pilastro fondamentale per il nostro territorio».