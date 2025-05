si è tenuta al sistema delle piazze di Castelvetrano la cerimonia di consegna dei premi del concorso oleario “L’olio delle contrade Selinuntine” organizzato da Slow Food Castelvetrano e agro-selinuntino aps. Quest’anno sono state 23 le aziende partecipanti e i loro campioni sono stati analizzati dalla giuria coordinata dal capo panel Leo Prinzivalli. Ecco le aziende premiate in base alle specifiche.: 1° posto, Le Antiche macine (convenzionale), 2°, Francesco Lombardo (bio), 3°, Terre in fiore (bio), Carbona (convenzionale).: 1°, Proverbio ( bio), Antonino Centonze (bio), 2°, Carmela Turnaturi (convenzionale), Frantoio di Campagna (convenzionale), 3°, Le antiche macine (convenzionale).: 1°, Antonino Centonze (dop), 2°, Gaudioso (bio), 3°, La Goccia d’oro (igp).: 1°, Terre in fiore, 2°, Francesco Lombardo, Giuseppe Moceri.: 1°, Francesca Turnaturi, 2°, Antonino Centonze.: 1°, Carmela Turnaturi, Antonino Centonze.: 1°, Giuseppe Cuttone, 2°, Carmela Turnaturi.: 1°, Terre in fiore (87/100), 2°, Francesco Lombardo (85/100).

Il concorso ogni anno premia quelle aziende che operano secondo i criteri della “buona pratica agricola” per le tre principali cultivar presenti nel terriorio: Nocellara del Belice, Cerasuola e Biancolilla. Nell’edizione di quest’anno è stata introdotta la menzione per il frantoio che ha registrato il maggior numero di aziende partecipanti e una menzione speciale per il frantoio con il maggior numero di aziende premiate: il riconoscimento è andato al frantoio Bontagri.