Il comitato provinciale Unicef e il comitato di Castelvetrano della Croce Rossa hanno consegnato alcuni libri di testo al centro per MSNA, minori stranieri non accompagnati. Era presente una delegazione Unicef composta dalla presidente Mimma Gaglio, la segreteria provinciale Eleonora Barone e la volontaria Enza Ienna. I testi donati sono il risultato di una raccolta solidale organizzata nelle scuole dell’Istituto comprensivo “Radice – Pappalardo” di Castelvetrano, che ha partecipato all’iniziativa mettendo a disposizione i testi scolastici di italiano, matematica e inglese donati dagli insegnanti, dagli studenti e dalle famiglie. Successivamente i libri sono stati ritirati dai volontari Unicef che hanno provveduto alla consegna presso il centro gestito dalla Croce Rossa sito in Castelvetrano. Mimma Gaglio ha tenuto a ringraziare l’istituto scolastico e i volontari di Castelvetrano per il loro impegno quotidiani.