Dal 28 maggio all’11 giugno, l’UNICEF sarà presente in oltre 200 piazze in Italia per celebrare il diritto al gioco di bambini e bambine e sostenere l’istruzione dei bambini e delle bambine che vivono in emergenza.
Nella nostra provincia  gli eventi legati alla Giornata  mondiale  del diritto  al gioco  si celebreranno  negli Istituti scolastici della rete Unicef: a Marsala – I.C.Sturzo-Asta e I.C. Sirtori; a Mazara del Vallo:I.C. “GRASSA-QUINCI” e I. C. Borsellino/ Ajello; a Castelvetrano:  I.C Di Matteo e  I.C.Radice-Pappalardo; a Trapani: I.C. “G. G. Ciaccio Montalto” e Pertini,   ad Acamo l’I.C Bosco-Rocca e a Salemi/ Gibellina I.C.Garibaldi – G Paolo.
“In vista della Giornata Internazionale del Gioco,  dichiara Mimma  Gaglio Presidente provinciale  Unicef- ricordare questo tema ci aiuta a capire che difendere il gioco non significa solo difendere il divertimento, ma proteggere l’essenza stessa dell’infanzia e il futuro psicologico di chi ha visto il proprio mondo crollare. Il gioco spontaneo diventa una  forma di resilienza  nei contesti  di crisi. Il gioco come diritto fondamentale sancito dall’Articolo 31 della Convenzione ONU  è evento  essenziale per la crescita fisica, emotiva e sociale di ogni bambino e adolescente.  Invito, pertanto,  tutti a partecipare per celebrare i bambini, le bambine e gli adolescenti e supportare le nostre attività”
Durante gli appuntamenti sarà inoltre possibile scegliere alcuni fra i regali solidali UNICEF disponibili a fronte di una donazione, oppure  fare delle donazioni libere. Il ricavato sosterrà i programmi UNICEF per l’istruzione  dei bambini e delle bambine che vivono in contesti di emergenza.
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