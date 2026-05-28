Dal 28 maggio all’11 giugno, l’UNICEF sarà presente in oltre 200 piazze in Italia per celebrare il diritto al gioco di bambini e bambine e sostenere l’istruzione dei bambini e delle bambine che vivono in emergenza.

Nella nostra provincia gli eventi legati alla Giornata mondiale del diritto al gioco si celebreranno negli Istituti scolastici della rete Unicef: a Marsala – I.C.Sturzo-Asta e I.C. Sirtori; a Mazara del Vallo:I.C. “GRASSA-QUINCI” e I. C. Borsellino/ Ajello; a Castelvetrano: I.C Di Matteo e I.C.Radice-Pappalardo; a Trapani: I.C. “G. G. Ciaccio Montalto” e Pertini, ad Acamo l’I.C Bosco-Rocca e a Salemi/ Gibellina I.C.Garibaldi – G Paolo.

“In vista della Giornata Internazionale del Gioco, dichiara Mimma Gaglio Presidente provinciale Unicef- ricordare questo tema ci aiuta a capire che difendere il gioco non significa solo difendere il divertimento, ma proteggere l’essenza stessa dell’infanzia e il futuro psicologico di chi ha visto il proprio mondo crollare. Il gioco spontaneo diventa una forma di resilienza nei contesti di crisi. Il gioco come diritto fondamentale sancito dall’Articolo 31 della Convenzione ONU è evento essenziale per la crescita fisica, emotiva e sociale di ogni bambino e adolescente. Invito, pertanto, tutti a partecipare per celebrare i bambini, le bambine e gli adolescenti e supportare le nostre attività”

Durante gli appuntamenti sarà inoltre possibile scegliere alcuni fra i regali solidali UNICEF disponibili a fronte di una donazione, oppure fare delle donazioni libere. Il ricavato sosterrà i programmi UNICEF per l’istruzione dei bambini e delle bambine che vivono in contesti di emergenza.