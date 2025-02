Si svolgerà nelle scuole della provincia di Trapani il progetto “Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” promosso dal Ministero dell’istruzione e del merito e da Unicef. Qualche giorno addietro si è tenuta la prima riunione presso la sede dell’ex Provveditorato agli studi di Trapani. Il progetto ha la durata triennale e metterà in pratica i principi contenuti nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Child Rights Convention), con un approccio incentrato sui diritti in ogni singolo aspetto dell’esperienza educativa in maniera trasversale, coinvolgendo ogni sfera della vita scolastica, dalla stessa organizzazione di spazi e tempi, ai processi decisionali e alle esperienze scuola-territorio.

Le scuole della provincia che aderiscono sono: a Mazara del Vallo l’IC “Grassa- Quinci”, l’IC “Borsellino-Ajello”, l’IC “Boscarino-Castiglione”, l’IC “L.Pirandello-B.Bonsignore”. A Trapani gli istituti “Eugenio Pertini” e “G.G. Ciaccio Montalto”. A Marsala: “Sirtori”, “G. Garibaldi–V. Pipitone”, Liceo Pascasino. Alcamo: “S. Bagolino” e “Maria Montessori”. Castelvetrano: “Radice-Pappalardo” e “G. Di Matteo”. A Salemi: “G.Garibaldi-G.Paolo II”. A Calatafimi: “Vivona”. A Valderice: “Dante Alighieri”. A Pantelleria “Angelo D’Aietti”.