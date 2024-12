Il mercato delle scommesse è molto vasto e spesso la nostra abitudine di gioco legata ai siti italiani, sia adm che non aams, non ci permette di conoscere altre realtà. Su tutte quella dei bookmakers asiatici che di fatto sono quelli che muovono il mercato potendo permettersi di accettare ingenti quantità di denaro e utilizzando una gestione del rischio finanziario molto accurata. In questo approfondimento ti spieghiamo tutto quello che devi sapere sui portali di betting asiatici.

Cos’è e come funziona il mercato asiatico delle scommesse

I bookmakers asiatici sono famosi per le loro quote competitive grazie appunto ai mercati come asian handicap e money line che riducono il margine di guadagno degli operatori fornendo così le migliori quote sul mercato. I siti di scommesse asiatici puntano il loro business su grandi volumi di scommesse che giungono da bettors professionisti. Ma per poter giocare sulle piattaforme di betting asiatiche devi conoscere il modo per raggiungerli e questo articolo ti svelerà ogni segreto a riguardo.

VPN, invito e aggregatori asiatici, cosa c’è da sapere

Come detto l’accesso ai bookmakers asiatici può richiedere accorgimenti tecnici o l’essere in contatto con intermediari e brokers per ovviare a dei blocchi presenti in Italia per questi siti. Ecco 3 consigli da seguire se vuoi iniziare a giocare sui siti asiatici.

Utilizza una VPN per superare le restrizioni geografiche e per avere lo stesso anonimato che avresti sulle piattaforme non aams. Questo è particolarmente utile quando si sceglie di giocare su casinò non aams che pagano subito , garantendo una maggiore sicurezza e rapidità nelle transazioni.

, garantendo una maggiore sicurezza e rapidità nelle transazioni. L’accesso ad alcuni bookmakers asiatici non è libero ma serve un invito. Per la registrazione puoi affidarti a intermediari o broker specializzati che però in genere chiedono una commissione sui prelievi attorno all’1%.

Utilizza gli aggregatori che sono dei siti di scommesse che consentono di accedere contemporaneamente alle quote e alla liquidità di più bookmakers asiatici.

Siti scommesse non aams e bookmakers asiatici, punti in comune

Il mondo dei siti di scommesse legali con concessione adm in Italia e i bookmakers asiatici sono operatori totalmente opposti fra di loro sia per filosofia di business che per modalità di gestione dei clienti e del rischio. Una via di mezzo fra queste due modalità di betting sono i siti scommesse non aams che hanno alcuni punti in comune con i bookmakers asiatici. Di seguito alcune caratteristiche condivise fra questi due tipi di operatori:

Margini più bassi e di conseguenza quote più alte rispetto ai competitors adm.

Limiti alti di scommesse e poche restrizioni per i conti vincenti.

Maggior anonimato rispetto al mercato italiano con transazioni in criptovalute.

Come depositare e prelevare sui bookmakers asiatici

I metodi di pagamento degli operatori asiatici sono stati pensati per transazioni veloci, sicure e anonime. Fra i metodi di pagamento elettronico più utilizzati dai siti di scommesse asiatici ci sono portafogli elettronici (Skrill, Paypal, Neteller…), bonifici bancari, carte di credito (Mastercard e Visa) e soprattutto criptovalute come Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Litecoin…).

3 vantaggi e 3 svantaggi dei siti di scommesse asiatici

Come le piattaforme online anche i bookmakers asiatici hanno punti di forza e di debolezza. Riassumendo possiamo questi 3 pro e 3 contro che riescono a descrivere al meglio il mercato asiatico.

Vantaggi:

Quote elevate e margini bassi, condizioni ideali per massimizzare i profitti.

Alti limiti di puntata, ideale per scommettitori professionisti e high-roller.

Grafiche minimali per evitare fonte di distrazione inutili.

Svantaggi:

Accessibilità limitata e restrizioni geografiche con necessità di vpn o intermediari.

Assenza di bonus: nessuna promozione e offerta speciale a differenza dei siti scommesse non aams.

Mancanza di licenza: legalità discutibile per gli utenti italiani.

Conclusioni

I bookmakers asiatici rappresentano un’opportunità interessante per gli scommettitori professionisti e gli high-roller. Se sei in grado di superare gli ostacoli di accessibilità potrai godere di un servizio unico con quote e limiti alti. Se invece il tuo obiettivo è solo quello di divertirti senza troppi pensieri allora ti consigliamo i siti scommesse non aams, un giusto compromesso fra i bookmakers italiani e quelli asiatici.

AUTORE. Claudia Bianco