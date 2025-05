Presso la sede centrale dell’Istituto comprensivo “Giuseppe Di Matteo” di Castelvetrano si è svolta una seduta di somministrazione del vaccino contro il papilloma virus umano (HPV), nell’ambito della campagna “Un futuro senza Hpv” promossa dall’Asp di Trapani. L’iniziativa rappresenta il completamento di un percorso avviato lo scorso novembre quando l’Istituto fu la prima scuola del territorio ad aderire alla campagna di sensibilizzazione e prevenzione rivolta agli studenti e alle famiglie, in quanto parte della rete SHE “Scuole che Promuovono Salute”.

Durante la mattinata, l’aula di psicomotricità è stata allestita come punto vaccinale temporaneo. Il personale sanitario dell’Asp Trapani – Martino Cristina e le assistenti sanitarie Vetrano Rosanna e Giacalone Angela – affiancato dall’insegnante referente Caterina Fratello, ha accolto gli alunni della scuola secondaria di I grado per la somministrazione della seconda dose, fondamentale per garantire la piena efficacia del ciclo vaccinale.