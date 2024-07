Un grande rete di solidarietà si è attivata in tutto il mondo per sostenere Vittoria Bua. La donna che vive a Castelvetrano con il marito Roberto ed i figli Federico (17 anni) e Maisie (5 anni), in questi anni sta lottando la battaglia della sua vita. Quando aveva 42 anni le è stato diagnosticato un cancro al seno. Da quel momento ha subito una mastectomia, numerose biopsie, visite ospedaliere, scansioni e numerose procedure mediche che ha sempre affrontato con grande coraggioso, alimentato dall’immenso amore che solo una madre può avere. Nonostante le terapie, il terribile male si è diffuso a vari organi e alle ossa, provocando lesioni multiple e una frattura del bacino. Vittoria oggi ha 46 anni, ha un cancro metastatico al 4° stadio e indossa un tutore per prevenire ulteriori lesioni e necessita di un letto specializzato per gestire la sua condizione e alleviare il dolore.

Vittaria era un’incredibile insegnante di inglese, nella sua carriera ha seguito migliaia di studenti. Il suo entusiasmo e la sua professionalità sono sempre stati senza pari. Anche durante i cicli di chemioterapia intensiva, la radioterapia e la terapia ormonale è rimasta impegnata nel suo lavoro ed ha continuato ad impegnarsi per la sua famiglia. Oggi però la malattia le impedisce di muoversi. Per questo motivo una sua carissima amica, Gemma Fletcher, ha lanciato una raccolta fondi per sostenere Vittoria e la sua famiglia. Le donazioni arrivano da tutte le parti del mondo. Il denaro raccolto servirà affinché Vittoria possa vivere più a lungo possibile per vedere i suoi figli crescere ed essere al fianco di Roberto. Per raggiungere questo obiettivo, sta esaminando trattamenti avanzati contro il cancro. La malattia è diventata schiacciante. Il sostegno della comunità è diventato indispensabile. Ecco il link per partecipare alla raccolta fondi: https://www.gofundme.com/f/help-tori-fight-stage-4-metastatic-cancer?lang=it_IT&utm_campaign=fp_sharesheet&utm_medium=customer&utm_source=facebook

AUTORE. Redazione