Un corso di formazione manageriale per futuri primari. A organizzarlo è l’Ordine dei medici di Trapani. Il corso mira a costruire quelle capacità manageriali dei Dirigenti in sanità i quali, per l’esercizio delle funzioni dirigenziali, sono chiamati a possedere adeguate conoscenze e competenze non solo di natura professionale, ma anche organizzativa e gestionale, atteso che la qualità di un servizio pubblico complesso, come quello sanitario, è la risultante di competenze tecnico – professionali di alto livello e di rilevanti capacità organizzative.

Ai corsi di dirigente di struttura complessa partecipano dirigenti del ruolo sanitario delle aziende sanitarie (medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi) in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.P.R DEL 10 dicembre 1997, n. 484. In particolare, i corsi per dirigente di struttura complessa sono riservati al personale dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all’articolo 4 del D.lgs 502/92 e s.m.i., degli istituti zooprofilattici sperimentali. Ai corsi possono partecipare anche i dirigenti del ruolo tecnico sanitario e i dirigenti del ruolo tecnico veterinario dell’Assessorato regionale della sanità, con almeno 5 anni di servizio nel ruolo. Il corso prevede 120 ore di formazione su quattro aree tematiche specifiche e 16 ore di tutoraggi per la realizzazione di un project work, per un totale di 136 ore. Per accedere all’esame finale bisogna frequentare almeno 1’80% del totale delle ore.

AUTORE. Redazione