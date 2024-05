Un cane guida a un non vedente del territorio. È questo l’obiettivo riuscito della raccolta fondi “Due occhi per chi non vede” promossa dai Lions della seconda circoscrizione, Distretto 108 YB. La raccolta fondi è stata possibile attraverso una lotteria che ha visto impegnati tutti i clubs della circoscrizione in poco più di un mese. Presso l’hotel “Althea” si è svolto il sorteggio dei biglietti vincenti, alla presenza del past Governatore e direttore del centro studi “Edoardo Grasso” Vincenzo Leone, con il coordinamento del responsabile di area del service cani guida Lions, Nino Cervellione, del Presidente di circoscrizione Gaspare Buscemi, dei Presidenti di zona Livio Elia Maggio e Francesco Gandolfo.