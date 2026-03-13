Il mazarese Tommaso Macaddino è stato riconfermato all’unanimità segretario generale della Uil Trapani, in occasione del diciannovesimo congresso territoriale svoltosi oggi al seminario vescovile di Erice. Il congresso, intitolato “Orientare l’AI per far crescere il territorio: il futuro delle persone e dei giovani tra lavoro e diritti”, ha delineato le strategie del sindacato per i prossimi anni, mettendo al centro l’innovazione tecnologica e la tutela della dignità di lavoratori e lavoratrici. Ad affiancare Macaddino nella segreteria sono stati eletti Vita Angileri e Aldo Vaccaro. Il ruolo di tesoriera è stato affidato a Maria Mandarano. I lavori sono stati presieduti da Giovanni Angileri, presidente nazionale Caf Uil: «In un’epoca di transizione digitale e di complessità burocratica, il nostro compito è quello di umanizzare il rapporto tra istituzioni e persone, garantendo che i diritti non restino sulla carta. Qui a Trapani, la UIL dimostra come la prossimità alle persone sia la nostra forza più grande: siamo il sindacato che accoglie, ascolta e risolve i problemi concreti delle famiglie, dei pensionati e dei lavoratori, costruendo giorno dopo giorno quel “sindacato delle persone” che è la nostra stella polare».

Nella sua relazione programmatica, Tommaso Macaddino ha acceso un faro sulla piaga degli infortuni e dell’illegalità nel territorio trapanese, citando dati recenti forniti dagli organi ispettivi: in provincia di Trapani, le ispezioni effettuate da INAIL, NIL, SPRESAL e Forze di Polizia hanno evidenziato irregolarità per il 50 per cento delle aziende controllate. «Questi numeri sono inaccettabili e ci dicono che c’è ancora molto da fare per consolidare una vera cultura della legalità – ha detto Tommaso Macaddino – la sicurezza sul lavoro non può essere considerata una voce di bilancio su cui risparmiare, ma una linea di confine tra civiltà e barbarie. Per questo, continueremo a portare il valore del lavoro regolare direttamente nelle scuole con il progetto ‘Terzo Millennio’, perché i giovani devono essere consapevoli dei loro diritti prima ancora di entrare nel mercato del lavoro».

Il neoeletto segretario ribadisce inoltre l’impegno della UIL Trapani nel monitorare l’uso delle nuove tecnologie: «L’intelligenza artificiale deve diventare una sentinella per la sicurezza nei cantieri e nelle aziende, mai uno strumento di sorveglianza punitiva. La nostra missione è orientare lo sviluppo tecnologico verso una sostenibilità che faccia della qualità dell’occupazione l’unico metro del progresso». Ai lavori è intervenuta anche Luisella Lionti, segretaria generale UIL Sicilia, che ha sottolineato la necessità di investimenti stabili per contrastare la fuga delle giovani generazioni dall’isola: «I dati sulla precarietà e sull’emigrazione giovanile sono allarmanti; serve un impegno corale delle istituzioni per trasformare l’innovazione in opportunità occupazionali dignitose qui, nella nostra terra».

Le conclusioni sono state affidate a Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo UIL nazionale: «Qui a Trapani, come nel resto del Paese, la sfida è chiara: non dobbiamo subire l’innovazione, ma governarla. L’intelligenza artificiale deve essere un’alleata per migliorare le condizioni di vita, ridurre l’orario di lavoro a parità di salario e, soprattutto, per potenziare la sicurezza, diventando una “sentinella” tecnologica che ci aiuti a raggiungere l’obiettivo “Zero morti sul lavoro”. Non permetteremo che la tecnologia diventi uno strumento di controllo o di nuova precarietà: il sindacato è e resterà il baluardo dei diritti costituzionali e della libertà di manifestare, contro ogni tentativo di limitare il confronto e il dissenso nel nostro Paese».