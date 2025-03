Cambia la circonvallazione nella zona della lottizzazione Ingrasciotta di Castelvetrano. Nuovi sensi di marcia e divieti sono in vigore dopo il trasferimento di alcuni uffici comunali nei locali che ospitano il Giudice di pace. La zona è ad alta densità abitativa e, con l’apertura degli uffici comunali, il traffico stradale registrerà un incremento di macchine in circolazione. A tal fine la Polizia municipale ha disposto le nuove regole per la circolazione tra le vie Sardegna, Emilia e Liguria. Nello specifico: in via Sardegna (tratto tra via Lazio e via Emilia) e in via Emilia (tra via Sardegna e via Liguria) è istituito il senso unico. Sono istituti anche gli obblighi di direzione obbligatoria una volta usciti dallo spiazzo dove si trovano gli uffici.

AUTORE. Redazione