Riconoscere i segnali silenziosi del disagio, accogliere le vittime con protocolli mirati e rafforzare la rete tra ospedale, servizi territoriali e magistratura. È con questo obiettivo che si è svolto nell’Aula Magna “M. Vignola” del Presidio Ospedaliero V. Cervello il corso di alta formazione “OLTRE IL SILENZIO – Abuso e maltrattamento nel bambino e nell’adolescente”, promosso dall’AOOR Villa Sofia-Cervello.

Coordinata da Patrizia Ajovalasit, direttore dell’UOC Pronto Soccorso Pediatrico aziendale e responsabile scientifico dell’evento, la giornata di studi ha ribadito il ruolo del Pronto Soccorso come primo e cruciale avamposto per intercettare tempestivamente situazioni di violenza domestica e maltrattamento.

Il convegno si è articolato in due tavole rotonde pensate come un laboratorio multidisciplinare: Approccio clinico e psicologico in emergenza: con i contributi di Antonella Argo (Policlinico Giaccone), Patrizia Ajovalasit, Davide Pampinella e Tiziana Maniscalchi (AOOR Villa Sofia-Cervello), sono stati approfonditi gli strumenti di identificazione clinica degli abusi fin dal triage, i protocolli sanitari e la gestione immediata del trauma. Prospettive giuridiche e sociali: il confronto tra medicina legale, servizi sociali e magistratura — con gli interventi, tra gli altri, di Davide Albano, Graziella Sabatino e Cinzia Armato — ha delineato le procedure condivise necessarie per garantire la piena tutela legale e sociale del minore.

L’iniziativa, a cui hanno preso parte i vertici aziendali, i dirigenti medici e l’assessore regionale alla Famiglia e alle Politiche sociali Nuccia Albano, punta a consolidare un modello operativo integrato per spezzare con tempestività la catena della violenza sull’infanzia.