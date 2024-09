Un turista francese ha perso la vita questa mattina mentre si trovava in mare a Marinella di Selinunte. La tragedia è avvenuta poco prima delle 12:00 nell’area della Riserva Orientata del Fiume Belice. L’anziano sarebbe stato colpito da un malore mentre si trovava in acqua. Sono intervenuti i bagnini delle strutture balneari presenti nell’area ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul porto sono intervenuti Carabinieri e Capitaneria di Porto. E’ intervenuta un’ambulanza del 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

AUTORE. Redazione