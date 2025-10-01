Il Distretto turistico Sicilia Occidentale definisce le strategie di promozione della destinazione turistica “West of Sicily” in pieno accordo con l’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi per il quale, giorni addietro, è stato annunciato il ritorno di Ryanair. Nella sede di Sicindustria Trapani il presidente di Airgest Salvatore Ombra ha partecipato alla giornata di incontri promossa dal Distretto turistico al fine di intensificare progetti e strategie comuni per promuovere il territorio grazie anche alle nuove rotte nazionali ed europee introdotte da Ryanair. Presenti agli incontri il destination manager del Distretto, Bruno Bertero, i rappresentanti dei Comuni e dei soci privati e i componenti del comitato tecnico. «Il Distretto – ha detto la presidente Rosalia D’Alì – continuerà a lavorare sui mercati già collegati e incrementerà gli investimenti sui nuovi mercati, quindi sulle nuove rotte verso Bruxelles, Germania, Polonia, Spagna, Portogallo, Inghilterra, per far conoscere il territorio, proporre esperienze possibili in ogni mese dell’anno e quindi favorire la destagionalizzazione degli arrivi e l’aumento dei giorni di permanenza media nella provincia». E la D’Alì ha aggiunto: «lo farà con campagne digitali mirate geolocalizzate nelle destinazioni servite da Ryanair, tra cui le undici nuovo rotte, molte di queste strategiche».

Nel corso degli incontri sono state tracciate le linee di intervento per le prossime stagioniche vanno dalla partecipazione alle fiere di settore, e tra queste la prima è il TTG di Rimini che si terrà dall’8 al 10 ottobre al quale il Distretto sarà presente ospite della Regione, al coinvolgimento diretto dei buyers e tour operator europei e americani con incontri nelle città servite dall’aeroporto, iniziando con Bruxelles e Londra, mirati a presentare il territorio a operatori e giornalisti di settore.

«L’aeroporto cresce ed è una grandissima notizia – ha affermato Rosalia D’Alì – faremo la nostra parte con il cda e il comitato tecnico portando avanti in maniera ancora più determinata l’attività di promozione, utilizzando i mercati delle regioni dove insistono gli aeroporti direttamente collegati con Trapani e Palermo. Sono tratte importanti e territori dove si è abituati a viaggiare anche fuori stagione. Porteremo avanti la nostra pianificazione lavorando già da subito per l’inverno 2026».