Sul tema del turismo rigenerativo, in questi anni post Covid, se ne è parlato sempre di più. Tour operator ed esperti di turismo si sono interrogati sulle nuove esigenze dei viaggiatori, sulla scelta di percorsi non abituali ma in stretta connessione con il territorio. Insomma un passo avanti rispetto al turismo sostenibile e green. Da tempo su questo lavora “La Rotta dei Fenici”, itinerario del dialogo interculturale che attraversa e mette in collegamento molti Paesi del Mediterraneo e d’Europa, partendo dalle direttrici del famoso popolo di viaggiatori, mercanti e marinai.