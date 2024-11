Alla fine il guasto alla rete idrica non si è potuto risolvere ieri e stamattina l’Istituto comprensivo “Giuseppe Di Matteo” di Castelvetrano è rimasto chiuso. La decisione è stata adottata dalla dirigente scolastica Vania Stallone che ieri è rimasta in contatto col Comune per l’intera giornata. L’immobile, infatti, è di proprietà comunale e la perdita alla rete idrica è avvenuta in un tubo di portata che eroga l’acqua all’istituto, servendo i servizi igienici utilizzati dagli alunni e dal corpo docente. Guasto che, però, risale a qualche settimana addietro: il Comune è intervenuto con una riparazione tampone ma il problema si è ripresentato. Ieri dagli Uffici dell’ente è stato disposto il riempimento della cisterna dell’istituto con l’autobotte ma, una volta accesa l’autoclave, l’acqua si disperdeva. «In base a quanto oggi potrà fare il Comune per risolvere il guasto, deciderò se far riprendere le lezioni domani», dice la dirigente scolastica.

AUTORE. Redazione