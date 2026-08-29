Una donna di Castelvetrano ha consegnato, nei giorni scorsi, alla stazione dei carabinieri della città un portafoglio dove erano custoditi documenti di una cittadina francese, carte di credito e 500 euro in contanti. I militari dell’Arma hanno avviato le ricerche per rintracciare la donna francese, risultata poi ospite di una struttura alberghiera a Marinella di Selinunte. Convocata in caserma la turista francese ha potuto constatare che dal portafoglio non mancava nulla rispetto al momento di quando l’aveva perduto.