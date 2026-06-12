L’amore per le proprie radici è un sentimento forte che predispone un attaccamento puro a quei luoghi che porterai dietro ovunque la vita ti conduca. Leonardo Inzerillo conosce bene questo affetto, castelvetranese di origini ma residente a Ferrara da oltre 14 anni, dopo anni nell’esercito adesso lavora nella Guardia di Finanza, ma non rinuncia mai alla sua isola a quel mare che lo ha visto crescere e diventare uomo, quella borgata che ha tatuato nel suo cuore i momenti più belli della sua crescita.

E proprio a Triscina di Selinunte ha deciso di tornare nella celebrazione del suo giorno più, bello. Ha conosciuto Lucia Russo a Ferrara, lei di origini campane e ogni anno la portava nel suo piccolo angolo di paradiso, per farla innamorare di quel luogo a lui tanto caro. Quando hanno deciso di sposarsi non hanno avuto dubbi, Triscina di Selinunte rappresentava il posto perfetto per la coronazione di quel sogno.

L’organizzazione e la logistica in una borgata come Triscina di Selinunte, inizialmente sembrava quasi impossibile, ma niente lo è se davvero tutto si incastra perfettamente. La celebrazione del matrimonio il 05 giugno, in chiesa Madre a Castelvetrano, ha messo Leonardo e Lucia nelle condizioni di ospitare oltre 140 invitati di cui circa 70 provenienti tra Trieste, Ferrara e Campania.

Triscina li ha davvero sorpresi, confermandosi una meta capace di stupire e accogliere. Infatti la frazione marinara ha ospitato tutti 70 invitati del resto d’Italia al matrimonio. Il risultato? Un trionfo di ospitalità, coordinazione e calore umano che ha lasciato il segno nel cuore dei visitatori.

Gestire l’alloggio di decine di ospiti non è mai semplice. La macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione grazie alla rete ricettiva locale. Gli invitati sono stati dislocati tra i vari B&B e le ville private della borgata . Questa formula non solo ha garantito comfort e privacy a tutti i partecipanti, ma ha anche permesso agli ospiti di vivere un’esperienza autentica, immersi nell’atmosfera della più sana vacanza siciliana.

Il vero punto di forza dell’evento è stato il cuore pulsante di Triscina: tutti i suoi esercenti che nonostante il carico di lavoro quotidiano aggiuntivo e non previsto, (infatti la prima settimana di giugno Triscina non è mai stata così invasa), hanno mostrato una disponibilità spettacolare.

Il benessere degli invitati è stato messo al primo posto. Molti gestori si sono messi completamente a disposizione per far sentire tutti a proprio agio. L’esempio più lampante? La colazione, uno dei bar infatti non ha esitato ad aprire le serrande due ore prima rispetto al loro normale orario nel giorno della partenza degli ospiti, gesto di straordinaria flessibilità.

La bellezza del luogo, unita a questa accoglienza senza pari, ha generato una vera e propria magia. Molti degli invitati sono rimasti letteralmente stregati dalla frazione marinara e dal trattamento ricevuto e hanno già annunciato e deciso che ritoneranno a Triscina per trascorrere le loro prossime vacanze estive.

Questo evento dimostra come il turismo è un volano economico formidabile per il territorio, specialmente quando la comunità risponde con questa sinergia e questo calore splendido.

Il successo di questo evento porta con sé un profondo senso di gratitudine verso l’intera comunità di Triscina. Il paese, infatti, è attualmente interessato da diversi lavori di manutenzione, e nonostante i disagi logistici e i cantieri presenti, i residenti e i lavoratori hanno dimostrato una pazienza e una collaborazione esemplari. La comunità ha saputo fare squadra, minimizzando l’impatto dei lavori e mettendo al primo posto l’immagine e l’ospitalità del territorio.

Leo e Lucia hanno deciso di restare lì per il loro viaggio di nozze continueando a vivere la loro amata Triscina e un Leo visibilmente commosso ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine per l’eccezionale riuscita dell’evento: “Voglio dire un grazie immenso e di cuore a tutti, nessuno escluso. La vostra straordinaria disponibilità, il calore e l’affetto che ci avete dimostrato hanno reso possibile la perfetta riuscita del nostro giorno più bello. Non dimenticheremo mai quello che avete fatto per noi e per i nostri ospiti.”

Perchè in fondo anche se la vita ti porta altrove, quel cuore non andrà mai via da casa propria.