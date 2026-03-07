Realizzare canali di scolo e adottare soluzioni strutturali per il deflusso delle acque piovane in contrada Manicalunga all’ingresso di Triscina. È quello che chiede la consigliera comunale Enza Viola (Obiettivo città) con una mozione presentata al presidente del massimo consesso civico. Proprio nella zona indicata dalla consigliera, quando piove, si allagano i terreni agricoli che, rispetto alla circonvallazione, si trovano in posizione sottostante, causando così l’accumulo dell’acqua piovana senza possibilità di deflusso. Da qui la mozione firmata da Enza Viola che impegna il sindaco e la Giunta municipale ad adottare interventi necessari per consentire il deflusso dell’acqua dai terreni agricoli, anche realizzando una condotta da poter collegare alla rete fognaria i cui lavori sono in corso.