Pale meccaniche sulla spiaggia, movimentazione della sabbia e ipotesi pozzetti sull’arenile. Ciò che sta succedendo sulla spiaggia di Triscina, nell’ambito del cantiere per la costruzione della rete fognaria, preoccupa e ora approda in consiglio comunale. La consigliera Enza Viola di “Obiettivo città” ha presentato un’interrogazione al sindaco Giovanni Lentini. Un elenco di domande che la consigliera chiede al sindaco, seppur i lavori sono stati appaltati e seguiti dalla struttura del Commissario per la depurazione. Quello che chiede la Viola è se i lavori sulla spiaggia ricadono nella zona sottoposta a vincolo paesaggistico secondo il Sic-Zps, se il Piano paesaggistico in vigore prevede la realizzazione di simile infrastrutture e se la realizzazione della rete fognaria non pregiudica il naturale ripascimento dunale dell’area. La Viola chiede, altresì, se «gli organi preposti al controllo e sorveglianza dei lavori sono a conoscenza dell’attuale situazione». Già su quanto sta succedendo è intervenuta l’associazione “Codici” e il circolo locale di Legambiente, mentre Serena Navetta ha lanciato una petizione online.

AUTORE. Redazione