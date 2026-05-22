Le convocazioni dei medici per le guardie turistiche di Tre Fontane e Triscina di Selinunte sono andate deserte. Il primo appello dei camici bianchi che dovrebbero garantire l’apertura già a partire dal 15 giugno prossimo, così come annunciato qualche giorno addietro dall’Asp Trapani. Il rischio è quello che l’avvio delle guardie turistiche potrebbe slittare, non essendoci medici disponibili. Ma l’Asp Trapani, con molta probabilità, rifarà una nuova convocazione prima del 15 giugno. Lo scorso anno, proprio per risolvere la stessa criticità sorte coi medici, fu raggiunto un accordo tra Asp e sindacati (SNAMI, FIMG e SMI), per garantire più soldi e ore extra per coprire i turni. Cosa succederà quest’anno?