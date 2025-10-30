Il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini si è dotato nella sua squadra di un esperto in materia di amministrazione del sistema tributario comunale. Si tratta del giovane Federico Pier Paolo Indelicato che metterà in campo la sua professionalità a titolo gratuito. Così c’è scritto nella determina firmata da Lentini (è la n.90 del 14 ottobre 2025) che dà l’incarico a Indelicato per la durata di un anno; nel documento si legge, altresì, che «esaminato il curriculum vitae del dottor Indelicato si evince il possesso di ampie conoscenze ed esperienze nelle materie afferenti all’oggetto del presente incarico». L’esperto, nel sottoscrivere il disciplinare d’incarico, ha rinunciato espressamente a qualsiasi onere professionale, salvo richiedere eventuali rimborsi spese documentate.

Non è la prima volta che il sindaco Lentini conferisce incarichi a titolo gratuito. Era già successo, mesi addietro, col portavoce Nino Centonze. Ma anche nel 2024, non appena eletto, Lentini nominò ben 9 esperti. Proprio in quell’occasione sollevammo il dubbio di come si sposa la decisione di nominare esperti a titolo gratuito con la recente legge 49/2023 sull’equo compenso? Proprio il testo approvato in Parlamento sanziona, infatti, con la nullità tutti gli incarichi di lavoro autonomo a titolo gratuito. Secondo l’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) il professionista anche se firma può sempre chiedere in futuro il compenso equo, proprio per la nullità che colpisce la clausola di gratuità.