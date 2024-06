La stagione estiva è alle porte e, secondo il lettore Francesco Passanante, i servizi che il Comune dovrebbe garantire stentano a partire. È quanto scrive in una nota inviata alla nostra redazione. «Alla data odierna non sono state installate ancora le pedane per gli accessi dei diversamente abili in spiaggia, non sono stati collocati i cestini per la raccolta dei rifiuti e non è stato attivato il servizio della puliscispiaggia», scrive Passanante. Il lettore evidenzia, altresì, che non è stata predisposta la disinfestazione.

Il sindaco ha tenuto a replicare, punto su punto, a quanto sollevato da Passanante. «Per la posa delle pedane il servizio è stato già affidato a una ditta che provvederà a giorni a collocarle – spiega il primo cittadino – a febbraio abbiamo pubblicato il primo bando per accettare le richieste dei cittadini, poi è stato riaperto a maggio. Insomma abbiamo fatto tutti i passaggi dovuti, compreso quello dell’Agenzia del demanio per avere le autorizzazioni». Il sindaco ha tenuto a ribadire che la Regione ha predisposto un bando per finanziare questi interventi, il Comune ha aderito ma la graduatoria non è stata ancora pubblicata. «Al signor Passanante vorrei dire che non c’è nessun allarme riguardo alle zanzare ma gli uffici sono già al lavoro per predisporre un servizio di disinfestazione», dice Castiglione. Infine la puliscispiaggia: «Inizierà a operare già domattina e successivamente saranno collocati i cestini – afferma il primo cittadino –proprio oggi abbiamo avuto anche comunicazione da parte dell’Agenzia delle dogane che ha affidato il servizio di rimozione delle barche di ferro utilizzate per gli sbarchi che si trovano ora sull’arenile di Tre Fontane. Ci hanno assicurato che la ditta inizierà i lavori a giorni».

AUTORE. Redazione