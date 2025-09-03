Festa di fine estate per il centro estivo promosso dalla sezione Fidapa di Campobello di Mazara al lido “Al Fierro” di Tre Fontane. Finanziato tramite fondi nazionali erogati al Comune, il centro ha accolto 15 bambini che sono stati impegnati dagli operatori Fidapa in attività ludiche, di studio e di divertimento. Giunto alla quinta edizione, nell’arco di un mese il centro ha offerto la possibilità ai bambini di poter conoscere le nozioni base dell’educazione stradale, di visitare il nido di tartarughe caretta-caretta sul lungomare est. Alla festa finale sono stati invitati anche i genitori dei bambini, presenti, tra gli altri, la presidente della locale sezione Fidapa Rosalia Tramonte e il vice sindaco Antonella Moceri. A tutti i bambini sono stati consegnati gli attestati di partecipazione e un regalo ciascuno.