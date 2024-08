Il Comune di Campobello di Mazara è in sofferenza finanziaria e quando c’è qualcuno che si fa carico di una donazione, per l’ente è segno di «sensibilità che dimostrano attaccamento al territorio», spiega il sindaco Giuseppe Castiglione. Stavolta a donare 2 container di pedane per l’accesso in spiaggia è stata la ditta “Gilma srl”, società appaltatrice del servizio raccolta rifiuti per il Comune. In effetti il Comune una spesa l’aveva già sostenuta, acquistando 15 pedane. Con quelle donate si è arrivati a un totale di 30 pedane installate. «In questo momento di grandi difficoltà finanziarie per il nostro ente, continuiamo a registrare la grande sensibilità da parte di diversi cittadini e imprenditori, che stanno dimostrando attaccamento al territorio, mettendo a disposizione della comunità risorse umane, professionali e persino economiche», scrive sui social il sindaco Castiglione.

Le passerelle sono state installate sulla spiaggia per consentire l’accesso anche ai diversamente abili. E sulla spiaggia sono state sistemate anche i trespoli per i rifiuti. I bagnanti dovrebbero buttare i rifiuti differenziandoli e, invece, mischiano tutto. «Abbiamo anche trovato rifiuti provenienti da utenze domestiche», spiega l’assessore Giovanni Palermo. «Il territorio è di tutti e che tutti abbiamo il dovere di tenerlo pulito», ha concluso il sindaco Castiglione.

AUTORE. Redazione