Stalli a pagamento da sabato 5 luglio, in alcune vie della frazione estiva di Tre Fontane. Rispetto allo scorso anno l’Amministrazione comunale ha pensato di spostare in avanti di qualche giorno l’inizio delle soste a pagamento. La ditta concessionaria è già al lavoro per ripristinare la segnaletica orizzontale e verticale che indica gli stalli a pagamento. Anche il termine nel quale le strisce blu rimarranno in vigore è stato accorciato al 21 settembre prossimo. Come negli anni passati, le strisce blu saranno attive sul lungomare (est e ovest), nella via Trapani (tratto compreso tra la circonvallazione est e la via della Chiesa), nella 106esima ovest (tratto compreso tra la via Marchese e la via Mangiagli), nella 113esima est (solo nel lato destro rispetto al senso di marcia), e nella circonvallazione est (tratto compreso tra la via Trapani e la 107esima, solo nel lato destro del senso di marcia). I tickets per la sosta saranno disponibili direttamente alle colonnine collocate lungo le principali vie della frazione o si potranno comprare in alcune attività commerciali o tramite gli stessi operatori di controllo in servizio.

Da venerdì 27 giugno, invece, nella frazione di Tre Fontane è attiva la ZTL, zona a traffico limitato. Negli accessi della Ztl sono attive le telecamere che riprendono le targhe delle auto in ingresso, mentre un una scritta in verde o in rosso segnala se la Ztl è attiva o meno. Un’altra telecamera è installata all’ingresso della zona pedonale del centro di Torretta Granitola (via Pignatelli). La Ztl di Tre Fontane sarà attiva sino al 7 settembre.

AUTORE. Redazione