Controlli a tappeto sulla spiaggia di Tre Fontane per garantire il corretto utilizzo del suolo demaniale. È quello che ha annunciato il sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione. Pr chi lascia incustoditi ombrelloni, tufi, veicoli e altri manufatti sono previste pesanti sanzioni. I controlli saranno effettuati dalle forze dell’ordine insieme ai militari della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo. Ma chi si rende protagonista di abbandoni sulla spiaggia a cosa incorre? Chi lascia gli ombrelloni in spiaggia è responsabile di occupazione abusiva del suolo pubblico demaniale che, ai sensi dell’art. 1161, comma 1, del Codice della Navigazione, può comportare l’arresto fino a 6 mesi o l’ammenda fino a 516 euro. Questo vale anche per i veicoli, per i quali il successivo comma 2 prevede l’applicazione di una sanzione da 103 euro a 620 euro, con oblazione pari a 206 euro. «Confido, pertanto, nella sensibilità e nel senso civico di tutti i fruitori della spiaggia di Tre Fontane, affinché si eviti anche di abbandonare selvaggiamente rifiuti sull’arenile o sul lungomare, continuando a sporcare e a oltraggiare il territorio e l’immagine delle nostre meravigliose frazioni», è quello che ha detto il sindaco Castiglione.

AUTORE. Redazione