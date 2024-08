Un incendio si è sviluppato nelle campagne della frazione di Tre Fontane, a poche centinaia di metri dal centro abitato. Le fiamme hanno interessato un’ampia macchia di canneto e rovi che si trova nella zona sabbiosa dove non ci sono case. Il fuoco ha interessato anche alcuni rifiuti che si trovavano abbandonati illegalmente nella zona periferica. Per spegnere le fiamme sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Castelvetrano e Mazara del Vallo. È stato anche richiesto l’intervento dell’elicottero messo a disposizione dalla Regione per il servizio di spegnimento. A coordinare le squadre di terra e l’elicottero il vigile del fuoco Ferruccio Lamelia.

