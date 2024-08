Un uomo di Bagheria, I.A., 72 anni, è stato tratto in salvo stamattina dai bagnini del lido “La Loggia” di Tre Fontane, a Campobello di Mazara. L’intervento dei due addetti al salvamento del lido si è reso necessario dopo che l’uomo si era tuffato proprio davanti le acque del lido per una battuta di snorkeling, quando un bagnante dalla spiaggia, Rosalia Lo Cicero, si è accorto che l’uomo con le braccia chiedeva aiuto e non riusciva a rientrare a terra. Così i due bagnini, Gaetano Campo e Filippo Sergio Berbiglia si sono tuffati in acqua e hanno recuperato il signore. L’uomo stava rischiando di annegare. Portato a riva l’uomo è stato tenuto sotto controllo da parte dei bagnini sino a quando non è arrivata l’ambulanza del 118 per le cure. Per l’uomo non si è reso necessario il trasferimento presso il pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano.

