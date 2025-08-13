La festa finale ha visto insieme i bambini ma anche i loro genitori. Un momento gioioso per un arrivederci al prossimo anno ma occasione anche per augurarsi la conclusione dell’estate con serenità. È quello che hanno vissuto i bambini che hanno preso parte al campo promosso dallo stabilimento balneare “La Loggia” di Tre Fontane, seguito da Rosalia Lo Cicero. Un mese di attività che ha tenuto impegnati i bambini sia sulla spiaggia ma anche in acqua, dove tra gioco e didattica, molti di loro hanno imparato a nuotare e ad apprendere le nozioni di primo soccorso. Questo grazie anche all’infermiere Francesco Passanante che, in maniera volontaria, ha svolto una dimostrazione di massaggio cardiaco con un manichino che ha attratto l’interesse dei bambini. La festa finale, dunque, è stata insieme ai genitori che per le settimane d’attività hanno riposto fiducia nei confronti degli operatori, affidandogli i propri figli.