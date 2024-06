C’è anche il castelvetranese Calogero Di Giovanna fra gli atleti che il 26 giugno affronteranno la traversata a nuoto dello Stretto di Messina. L’evento è organizzato dalla “Trirock – Sicilia Open Water”. La traversata è una sfida davvero impegnativa per ogni sportivo: 3,5km da Messina a Reggio Calabria, con correnti forti e imprevedibili e la temperatura dell’acqua variabile. Di Giovanna è un Vigile del Fuoco di 38 anni in servizio presso il comando VVFF di Caltanissetta, distaccamento di Gela. Si è preparato, presso la piscina comunale di Menfi, insieme ad altri tre atleti: Nicolò Tarantino, 33 anni, Michelangelo Sciarrabba, 33 anni, Salvatore Lucania, 35 anni. «Abbiamo lavorato sodo per arrivare a questo punto e non vediamo l’ora di tuffarci nelle acque dello Stretto di Messina. La rinascita del Gruppo Master Nuoto Menfi è una vittoria per tutto il territorio limitrofo. Una colonna portante per la nostra comunità, a promozione dei valori positivi, offrendo a tutti l’opportunità di scoprire le meraviglie del nuoto», ha detto Salvatore Lucania a “Belice News”.