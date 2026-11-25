“I dodici apostoli”, spettacolo scritto e diretto da Giacomo Bonagiuso, sulla vicenda di Franca Viola, andrà in scena al chiostro di San Domenico a Trapani, mercoledì 25 novembre alle ore 21. L’iniziativa è patrocinata dal Comune e del Distretto Socio Sanitario d50, nell’ambito delle iniziative “Storie di resilienza” organizzate in occasione della Giornata contro la violenza sulla donna. Lo spettacolo ripercorre la vicenda di Franca Viola, la prima donna che rifiutò il matrimonio riparatore ottenendo anche, grazie alla difesa di Ludovico Corrao, la condanna del rapitore. Il taglio dato dal regista trasforma la voce da in un itinerario attoriale di trasformazione e di migrazione, in cui il corpo dell’attrice protagonista, Giovanna Scarcella, si fa ospite fisica e interpretativa di ogni tessera che compose il mosaico dell’epoca: l’attrice è Franca, ma anche il padre Bernardo, la madre, i “dodici apostoli”, i rapitori che spalleggiarono la violenza, le ombre di un paese, Alcamo, ancora al tempo, come la Sicilia stessa, non pronto a prendere posizione sul tema, i carabinieri che aiutarono la famiglia, e lo stesso Filippo Melodia.

“Soltanto il teatro può raccontare tramite i suoi strumenti la potenza di una vicenda che si fa rappresentazione non retorica e non piangente di chi, sul proprio corpo, ha trasformato la legge e il sentire comune consentendoci di evolvere come persone e come siciliani – dice Giacomo Bonagiuso. Il mio omaggio alla signora Viola è l’omaggio di chi la considera da sempre un bagliore di luce in una terra in cui spesso trionfano le ombre”. In scena anche Mauro Cottone autore delle musiche e della loro esecuzione. L’ingresso allo spettacolo è gratuito nei limiti di capienza del teatro.