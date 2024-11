Se da anni l’ospedale di Castelvetrano ha dovuto dire addio al punto nascita, il vicino “Abele Ajello” di Mazara del Vallo, invece, festeggia il 500 bambino nato nel 2024. Il traguardo è quello noto del decreto Balduzzi, una sorta di tappa obbligata raggiungere il mezzo migliaio di parti per garantire aperto il punto nascita negli ospedali classificati DEA di primo livello. L’ultimo nato è un bambino nato 3,074 kg e i suoi genitori sono di Mazara del Vallo. Per l’obiettivo raggiunto ha espresso soddisfazione il direttore dell’Unità di Ostetricia e Ginecologia Massimo Di Liberto. A Castelvetrano, invece, è difficile che possa tornare il punto nascita. Anche per il nosocomio in città vige il numero dei 500 parti da raggiungere in un anno.

