“L’itinerario turistico che vi proponiamo è la sintesi del percorso didattico che noi alunni delle classi seconde della Scuola Secondari di I grado dell’IC Di Matteo di Castelvetrano abbiamo svolto attraverso questo progetto. Siete pronti a lasciarvi guidare in un entusiasmante viaggio nella città di Gibellina? Scansionando i QR code, scoprirete una storia affascinante e di rinascita, indissolubilmente legata al tragico terremoto della Valle del Belice del 1968”.

Con questo invito accattivante si è aperto il pomeriggio di lunedì presso l’Aula Magna del nostro Istituto, teatro dell’evento conclusivo del progetto “Tracce di Futuro: Gibellina attraverso gli occhi degli studenti”.

Il percorso educativo e culturale, dedicato alla conoscenza dell’arte contemporanea e alla valorizzazione del territorio siciliano, ha coinvolto gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado, protagonisti di un’esperienza che ha intrecciato memoria, creatività e competenze digitali.

Gli studenti hanno presentato il prodotto finale del progetto: una mappa interattiva di Gibellina, realizzata attraverso attività di ricerca, visite didattiche e documentazione fotografica. La planimetria consente di esplorare i luoghi simbolo della città mediante QR code, offrendo un itinerario digitale tra installazioni urbane, opere di arte contemporanea e il celebre Cretto di Burri.

Durante l’evento conclusivo, gli studenti hanno illustrato le fasi del lavoro, evidenziando come il progetto abbia favorito la comprensione del rapporto tra arte, memoria e rigenerazione urbana. “Tracce di Futuro” ha rappresentato un’importante occasione di crescita culturale e digitale, rafforzando nei giovani la consapevolezza del valore della memoria e della bellezza come strumenti di costruzione del futuro.

A conclusione dell’iniziativa, la Dirigente Scolastica ha voluto esprimere il proprio apprezzamento ringraziando gli studenti, le docenti, Roberta Panicola, Antonina Spallino, Giuseppa Passerini, e l’intera comunità scolastica.