Lunedì 27 aprile alle 18 presso l’hotel Admeto a Marinella di Selinunte, si terrà un incontro dedicato alla dipendenza digitale, i temi trattati saranno il sovraccarico di stimoli e l’impatto delle tecnologie sull’attenzione e sulla vita di tutti i giorni,

Il confronto sarà guidato da un ricercatore e l’incontro prevede uno spazio per domande e dialogo aperto al pubblico.

La conferenza promossa da HYPSAS, associazione di divulgazione culturale molto attiva nella comunità locale offrirà strumenti di riflessione per comprendere l’impatto dell’uso eccessivo della tecnologia promuovendo un approccio consapevole ed equilibrato.