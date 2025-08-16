Successo di partecipanti e di pubblico per i giochi senza frontiere organizzati dall’Avis di Campobello di Mazara nella borgata di Torretta Granitola, in collaborazione col locale Club nautico. «L’obiettivo di promuovere valori è stato pienamente raggiunto – ha detto Baldo Stallone, presidente dell’Avis Campobello – le diverse prove e sfide hanno animato il pomeriggio hanno regalato sorrisi e momenti indimenticabili a tutti i presenti». In piazza Duca degli Abruzzi i ragazzi, divisi in squadre, hanno preso parte a tutti i giochi in programma. «Il successo di questa edizione conferma l’importanza di investire in attività ricreative e sociali che mettano al centro i giovani, offrendo loro spazi di crescita e condivisione», ha detto ancora Stallone.