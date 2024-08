Una ragazza (al momento è in corso di identificazione) si sarebbe sentita male mentre si trovava in acqua davanti il porticciolo di Torretta Granitola (Campobello di Mazara) e, una volta tirata a riva, non c’è stato più nulla da fare. E’ successo stamattina nella borgata marinara. Secondo una prima ricostruzione la giovane sarebbe uscita con una tavola da surf gonfiabile e mentre si trovava in acqua avrebbe accusato un malore, a quanto pare resosi mortale. Ad accorgersi del corpo che galleggiava sono stati alcuni villeggianti che l’hanno recuperata. Una volta giunta sulla battigia gli è stato praticato il massaggio cardiaco, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 e i carabinieri.

Notizia in aggiornamento

AUTORE. Redazione