È stato approvato in consiglio provinciale l’atto di indirizzo al piano triennale e al documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028 per realizzare una rotatoria sulla strada provinciale 51 all’ingresso della frazione di Torretta Granitola. A presentarlo è stato il consigliere provinciale Francesco Foggia. Nell’atto di indirizzo viene evidenziata la «pericolosità dell’intersezione, soggetta a frequenti e gravissimi incidenti stradali». Per il consigliere Foggia la rotatoria è un ottimo deterrente per chi, lungo la provinciale, non rispetta i limiti di velocità, soprattutto vicino i centri abitati e nelle intersezioni così trafficate nel periodo estivo. Attualmente sulla strada provinciale 51 sono in corso i lavori per la realizzazione di altre due rotatorie, all’altezza dell’ingresso all’area archeologica delle Cave di Cusa e l’altra dello svincolo per Torretta Granitola.