A partire dall’8 Maggio torna NONSONOCOSA, il festival di fotografia sociale che nel 2025 ha fatto il suo esordio con un’edizione inaugurale che ha combinato mostre archiviali, esposizioni di artisti di caratura internazionale, workshop gratuiti e un corso di fotografia base per inclusione sociale che ha visto la partecipazione di quaranta aspiranti fotografi del territorio di tutte le età.

Per il 2026, la rassegna promossa dall’Associazione Senzanome alza l’asticella e sceglie come palcoscenico il Parco Archeologico di Selinunte trasformando l’intera Marinella di Selinunte in un percorso diffuso tra mostre, workshop, talk, proiezioni e momenti di convivialità.

Il festival, patrocinato da Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, dal Comune di Castelvetrano, dal Consorzio Provinciale di Trapani e dalla Pro Loco Selinunte di Castelvetrano, e realizzato in collaborazione con Cantine Musita, Coop Culture, We World, nActionAid e Scomodo, si conferma come un progetto culturale fondato su valori di inclusività, universalità e condivisione, capace di coniugare artisti di caratura internazionale e profondo radicamento territoriale.

Novità significativa di questa edizione è la co-direzione artistica dei fotografi Camilla Miliani e Mattia Crocetti, che rende NONSONOCOSA il primo festival fotografico in Italia a essere codiretto integralmente da una donna e da un uomo.

Il programma espositivo da loro curato si svilupperà per i territori del Parco Archeologico e del borgo di Marinella, con sette mostre e che resteranno aperte dall’8 maggio al 7 giugno 2026, data in cui si terrà un finissage collettivo. Le installazioni sono state concepite per rispettare la bellezza e il bagaglio storico della location, integrandosi con lo spessore dei progetti attraverso forme espositive sorprendenti e perfettamente armonizzate con i contesti archeologici e paesaggistici circostanti.

Gli artisti esposti saranno Cristina Vatielli, Francesco Pistilli, Ronin Platform, Giulia Piermartiri e Edoardo Delille, saranno inoltre esposti “Sospese”, progetto archiviale dell’Associazione HIC e il progetto fotografico vincitore della Open Call under 35 istituita contestualmente al festival.

Gli artisti terranno inoltre dei workshop a prezzo popolare durante il weekend inaugurale e delle letture portfolio, e a loro si affiancheranno personalità quali Benedetta Donato, critica d’arte, Lara Conama Mumenthaler di Lotta Bindery, Andrea Comollo di WeWorld ONLUS e Edoardo Bucci di Scomodo.

NONSONOCOSA apre l’8 Maggio 2026, avviando un weekend inaugurale ricco di eventi che si chiuderà domenica 10. Il pass per l’inaugurazione, che include l’accesso a talk, proiezioni, aperitivi e cena per tutti e tre i giorni, costa 25 euro ed include un abbonamento annuale al Parco Archeologico di Selinunte, ed è acquistabile su nonsonocosa.it/pass. Workshop e letture portfolio sono acquistabili separatamente, a prezzi popolari, su nonsonocosa.it/workshop

La rassegna si chiuderà con finissage presso l’Acropoli del Parco Archeologico di Selinunte il 7 Giugno 2026.