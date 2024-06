Torna per la sua seconda edizione il Campus Estivo NaturFest, un’occasione unica per bambini e ragazzi di vivere un’estate indimenticabile all’insegna della natura, dell’avventura e della crescita personale. Organizzato dall’Associazione Gioia di Vivere, dalla Cooperativa Sociale Talenti, dalla cooperativa Rita Atria Libera Terra e dal Baby Parking Il Piccolo Principe. Il NaturFest è pensato per offrire ai partecipanti un’esperienza completa e arricchente, in cui potranno riscoprire il contatto con la natura, sviluppare nuove competenze e fare amicizia in un ambiente stimolante.

Il campus si svolgerà presso il Baglio Seggio Torre, una location immersa nel verde, dove i bambini avranno l’opportunità di stare all’aria aperta e divertirsi attraverso una varietà di attività appositamente studiate per stimolare la loro curiosità e creatività.

Il programma del NaturFest, che quest’anno ha come tema principale il RISPETTO, verso se stessi, verso gli altri e verso il mondo che ci circonda, è pensato per offrire un giusto equilibrio tra divertimento e apprendimento.

A rendere ancora più esclusive alcune giornate del Campus Estivo NaturFest, ci sarà la collaborazione con importanti realtà e professionisti. L’associazione Plastic Free, la scuola di ballo Matrix, il maneggio Exequo, la cooperativa I Locandieri con il loro orto Abes, la Croce rossa, associazioni teatrali e tanto altro. Le iscrizioni al Campus Estivo NaturFest sono già aperte e i posti sono limitati. I genitori interessati possono visitare il sito web ufficiale dell’evento per ulteriori informazioni e per procedere con l’iscrizione online. Per maggiori dettagli, contattare: Telefono: 351 5559606 Sito Web: www.gidivi.it/NaturFest/











