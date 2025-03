Difesa della categoria e solidarietà ai colleghi che si sono sentiti offesi. Presa di posizione del Consiglio dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia che, nell’ultima riunione a Palermo, è stato costretto a prendere atto ancora una volta di toni accesi e a volte anche sopra le righe da parte del presidente del Trapani calcio e basket, Valerio Antonini, nei confronti dei colleghi giornalisti. «È una circostanza segnalata più volte, che riguarda sia giornalisti che si occupano di sport sia giornalisti che si occupano di cronaca, che in difesa della categoria l’Odg Sicilia stigmatizza e ritiene non accettabile», ha scritto in una nota il Consiglio dell’Ordine.

«Pur nel rispetto della divergenza di vedute, il rapporto tra le società sportive, le loro dirigenze e proprietà, e la stampa deve essere sempre indirizzato sul versante di un confronto civile e pacato. Contestualmente, l’Ordine esprime la propria solidarietà ai colleghi giornalisti che si sono sentiti offesi, anche nel corso di conferenze stampa, nell’esercizio della propria attività professionale», ha concluso il Consiglio. All’Ordine dei giornalisti si era rivolto, giorni addietro, la segreteria provinciale Trapani di Assostampa.

