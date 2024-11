Promuovere il territorio è l’obiettivo da raggiungere e per farlo esistono infiniti modi: tra questi, l’evento di tiro dinamico sportivo “Selinous Opliti” che si è tenuto presso il poligono “Cavafuoco” di Castelvetrano, ne è sicuramente un’esempio originale.

Circa 70 atleti provenienti da tutta la regione e accompagnati dalle rispettive famiglie, infatti, hanno trascorso un weekend ricco di attività, visite, degustazioni e momenti di convivialità all’interno del territorio “Selinuntino”. A organizzare l’evento sportivo l’A.S.D. Tiro Dinamico Black Lion ispirandosi alla storia millenaria di Selinunte e dei suoi guerrieri; i Selinous Opliti appunto.

La gara, articolata in 8 stage + Warm Up, si è svolta tra le scenografie che mostravano la magnificenza dei templi Selinuntini, cercando di ricreare in chiave moderna le epiche battaglie di quel tempo glorioso. A sposare l’iniziativa sportiva anche l’Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione Sicilia che ha sostenuto l’organizzazione nella realizzazione di quello che è stato, a tutti gli effetti, un un’esempio efficace del cosiddetto Turismo Sportivo.

Le attività sono iniziate sabato 16 Novembre con l’arrivo dei partecipanti che, insieme agli accompagnatori, gli ufficiali di gara e alcuni membri dell’organizzazione, hanno effettuato una visita guidata al Parco Archeologico e alla Riserva Naturale Orientata della foce del fiume Belice avendo avuto così la possibilità di conoscere, apprezzare e raccontare il territorio. Poi la cena e il successivo pernottamento hanno fatto registrare un dato positivo in un periodo di bassa stagione alle diverse strutture ricettive presenti in zona. Inoltre, alla fine della gara di tiro dinamico che si è svolta domenica 17 Novembre, è stato offerto a tutti i presenti una degustazione di prodotti enogastronomici tipici quali olio ed olive da mensa “Nocellara del Belice”, pane nero di Castelvetrano, prodotti caseari e vini di vitigni autoctoni.

A presenziare l’evento anche il deputato regionale, On. Giuseppe Bica, che ha detto: «L’iniziativa dell’ASD Tiro Dinamico Black Lion, che dal 2019 ha introdotto questa disciplina in Sicilia portandola oggi a contare 12 club e centinaia di praticanti, dimostra come il sostegno mirato alle associazioni sportive possa generare un indotto turistico significativo. Ho avuto modo di apprezzare non solo l’elevato livello tecnico della competizione, ma anche l’ottima organizzazione che ha valorizzato le eccellenze enogastronomiche e il patrimonio storico-artistico della provincia di Trapani.Un modello virtuoso di turismo sportivo che continueremo a sostenere.»

Una splendida occasione, quindi, capace di coniugare sport, turismo e cultura e creare un’indotto positivo alla comunità locale.

AUTORE. Redazione