Si chiama GREEN ART-TITUDE ed è il nuovo progetto che unisce mobilità sostenibile, arte contemporanea e valorizzazione territoriale, nato dalla collaborazione tra Tenute Orestiadi – storica realtà vitivinicola e culturale della Valle del Belìce – ed Essepiauto, riferimento per l’innovazione nella mobilità in Sicilia occidentale. Un’iniziativa che guarda al futuro con un’identità chiara: promuovere un modello virtuoso di esperienza culturale e ambientale, in vista del percorso verso “Gibellina Capitale dell’Arte Contemporanea 2026”. GREEN ART-TITUDE è molto più di una partnership. È una dichiarazione di intenti. È la scelta di raccontare il territorio non solo attraverso il vino e l’arte, ma attraverso un nuovo modo di viverlo: più lento, più consapevole, più sostenibile.



I percorsi enoturistici tra vigne, cantine, borghi storici e paesaggi artistici saranno affrontati a bordo di veicoli elettrici e ibridi, grazie alla partnership sinergica con Essepiauto. Un modo concreto per coniugare bellezza e rispetto dell’ambiente, cultura e tecnologia. “GREEN ART-TITUDE è un gesto coerente con la nostra visione – dichiara Rosario Di Maria, Amministratore di Tenute Orestiadi –. Mettere il paesaggio, la cultura e l’ambiente al centro delle nostre azioni quotidiane è parte della nostra identità. Questo progetto non nasce per durare una stagione, ma per contribuire a una nuova idea di esperienza territoriale. È il nostro modo di accompagnare Gibellina verso il 2026, non con eventi isolati, ma con pratiche concrete e simboliche che parlano di future”. Al centro del progetto ci sono la sostenibilità, l’arte diffusa, l’identità agricola, la cultura materiale e immateriale del Mediterraneo.

“Il biennio 2025/2026 segnerà un epocale cambiamento per la Provincia di Trapani: sarà l’occasione per il territorio di ottenere una visibilità senza eguali e di gestire un flusso di visite incredibile, con l’opportunità di incrementare la qualità delle infrastrutture e creare un volano per l’intera Provincia”, afferma Paolo Tedesco, Titolare di Essepiauto. “In questo contesto virtuoso, Cantine Ermes ed Essepiauto hanno deciso di unire le forze, facendo leva sulle proprie caratteristiche individuali e sui punti di forza in comune, in un percorso di sostegno al territorio e alla sua Comunità, con l’obiettivo di unire e condividere conoscenze, competenze e passione”.

GREEN ART-TITUDE intende offrire percorsi enogastronomici a basse emissioni, degustazioni integrate ad esperienze culturali, momenti di dialogo e confronto sui temi dell’innovazione ecologica e dell’economia della bellezza. Una nuova attitudine, che si rivolge ai viaggiatori del presente e del domani: curiosi, consapevoli, partecipi. Tenute Orestiadi ed Essepiauto rinnovano così il loro impegno per un modello culturale aperto, accessibile e responsabile, in cui il vino è racconto e paesaggio, la mobilità è scelta etica e la cultura è strumento di connessione tra le persone e i luoghi. Con GREEN ART-TITUDE, Gibellina conferma la propria vocazione alla sperimentazione e alla rigenerazione, dimostrando ancora una volta che la contemporaneità non è una vetrina, ma un processo condiviso.

