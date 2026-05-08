Si è svolta martedì 28 aprile, presso il Teatro Selinus, la manifestazione conclusiva del progetto “Uguali e Consapevoli”, promosso dall’Amministrazione Comunale.

L’iniziativa, che nel corso dell’anno scolastico ha coinvolto le classi quarte della scuola primaria e le classi seconde della scuola secondaria di primo grado, ha rappresentato un importante percorso educativo dedicato alla conoscenza di sé, al rispetto degli altri e alla valorizzazione delle differenze come ricchezza condivisa.

Il Teatro Selinus si è riempito di entusiasmo, voci e colori, accogliendo alunni, docenti, famiglie e rappresentanti delle istituzioni in una mattinata intensa di emozioni e significati. Attraverso riflessioni, testimonianze e momenti di condivisione, sono stati ripercorsi i passaggi più significativi del progetto, che ha accompagnato i ragazzi in un cammino di crescita personale e collettiva.

Momento particolarmente atteso è stato quello della premiazione dei migliori “Decaloghi del Rispetto”, elaborati dagli studenti al termine delle attività. I riconoscimenti sono stati assegnati alla classe 2H della

Scuola Secondaria di I grado Pardo e alla classe 4A del plesso Capuana, distintesi per originalità, profondità dei contenuti e capacità di tradurre in parole semplici e autentiche i valori dell’empatia, della gentilezza e della convivenza civile.

I lavori premiati hanno saputo dare voce a principi fondamentali: ascoltare prima di giudicare, accogliere le differenze, usare parole gentili, aiutare chi è in difficoltà e costruire ogni giorno relazioni sane e rispettose.

Una mattinata che ha lasciato un messaggio chiaro e prezioso: il rispetto si insegna, si coltiva e si vive, insieme.