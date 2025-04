Inaugurati i nuovi campi da padel in Via Trenta Salme a Marinella di Selinunte. Il taglio del nastro ha sancito l’apertura ufficiale della struttura realizzata dalla famiglia Rizzuto in un contesto fuori dall’ordinario. Selinpadel sorge infatti su una collina che permette agli utenti di godere di uno scenario meraviglioso che vede come protagonista il mare della riserva orientata del fiume Belice.

In una visione dello sport come sano stile di vita la struttura è composta da 4 campi di padel ed un bar dove gustare piatti sani e genuini. L’importante copertura dei due campi indoor è stata realizzata interamente in legno per essere in armonia con gli uliveti vicini. Il progetto Selinpadel si inserirsce in un’ampia visione di accoglienza nell’area, dai servizi sportivi a quelli turistici.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Giovanni Lentini, l’assessore Davide Brillo, numerosi sportivi ed anche aspiranti giocatori di padel, uno sport di derivazione tennistica che ha riscosso un notevole successo negli ultimi anni. Grande attenzione è stata prestata dai titolari verso la formazione sicura e affidabile, gli istruttori hanno infatti sviluppato dei piani di allenamento sia per professionisti che neofiti.

Come si evince dal anche dal claim “escape the ordinary”, Selinpadel si pone come luogo per evadere dalla vita ordinaria e godere di un momento di sport o di sano relax. L’accesso al bar è consentito infatti anche a chi desidera un pasto veloce dopo il bagno al mare o una passeggiata nell’area della riserva orientata. Per maggiori info è possibile contattare il numero

351 4279902 oppure seguire il profilo facebook (facebook.com/selinpadel) oppure instagram (instagram.com/selinpadel). La segreteria del centro ha sviluppato un sistema di matching per trovare sempre un gruppo di sportivi dello stesso livello per giocare.

AUTORE. Flavio Leone