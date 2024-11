Due ruote della Mini Cooper di proprietà del presidente della Folgore di Castelvetrano Margherita Barraco sono state tagliate. È avvenuto oggi pomeriggio all’esterno del campo sportivo “Nino Vaccara” di Mazara del Vallo mentre era in corso la partita tra il Marsala e la Folgore per il campionato di Eccellenza. Ignoti hanno agito tagliando i due pneumatici della vettura dell’avvocato Barraco che si trovavano vicino il marciapiede, proprio per agire indisturbati. Al termine della partita (finita con un risultato di 1 a 0 per il Marsala), l’avvocato Barraco si è messa in macchina e appena ha percorso i primi metri si è accorto che le due ruote erano a terra. «È un atto vile nei miei confronti – ha detto la Barraco – chi ha agito sapeva che quella macchina era mia e che io, in quel momento, mi trovavo all’interno dello stadio per assistere alla partita. Escludo a priori che siano stati i tifosi a fare un atto del genere, soprattutto perché la partita si è giocata in maniera tranquilla».

AUTORE. Redazione